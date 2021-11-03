Власти Подмосковья заявили об отсутствии планов продлить нерабочие дни

Власти Подмосковья заявили об отсутствии планов продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом 3 ноября в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? «Он будет терзать человечество» Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе

Он также уточнил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе постепенно стабилизируется. С 8 ноября в области открываются кафе, рестораны, развлекательные центры и предприятия сферы услуг. Школьники будут учиться очно.

Воробьев также подчеркнул, что в Подмосковье продолжат действовать определенные ограничительные меры, направленные против COVID-19. В частности, с 8 ноября приостанавливается действие социальных транспортных карт для непривитых жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Проведение различных мероприятий в численностью более 50 человек в закрытых помещениях допускается только если у всех зрителей имеется специальный QR-код и медицинская маска.

Кроме того, работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80 процентов своих сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют продлевать нерабочие дни, введенные с 28 октября по 7 ноября.