Четвертый российский регион продлил нерабочие дни

Власти Курской области приняли решение о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор российского региона Роман Старовойт.

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Он также отметил, что за последние трое суток в регионе наблюдается некоторая стабилизация ситуации с COVID-19.

Курская область стала четвертым субъектом России, где на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции продлены выходные. Ранее аналогичное решение приняли власти Челябинской, Томской и Новгородской областей.

2 ноября стало известно, что продлить выходные могут в Республике Коми, а также Амурской и Ульяновской областях. Соответствующие решения будут приниматься местными властями исходя из статистики по COVID-19. Ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын, в свою очередь, считает, что нет необходимости продлять нерабочие дни в России. По его мнению, это может негативно сказаться на настроении в обществе и даже понизить уровень иммунитета людей.