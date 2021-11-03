Еще в одном российском регионе продлили нерабочие дни

В еще одном российском регионе — Брянской области — власти решили продлить режим нерабочих дней, передает ТАСС.

Уточняется, что нерабочие дни в области продлятся до 14 ноября включительно.

Ранее подобную меру применили власти Курской, Челябинской, Томской и Новгородской областей.

По данным оперштаба, за последние сутки в Брянской области выявили 501 заболевшего коронавирусной инфекцией и 495 выздоровевших. За указанный срок скончались 11 человек с COVID-19.

2 ноября стало известно, что продлить выходные могут в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Соответствующие решения будут приниматься местными властями исходя из эпидемиологических ситуаций в регионах.