Лучший ЛОР-врач России назвал способ вернуть обоняние после коронавируса

Вернуть обоняние после коронавируса можно быстрее при выполнении дыхательной гимнастики. Такой способ назвал лучший отоларинголог России, заслуженный врач Хийир Абдулкеримов, перенесший почти 80-процентное поражение легких, сообщает NGS-55.

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Медик пояснил, что провел в реанимации больше десяти дней. Абдулкеримову пришлось восстанавливаться после коронавируса около полугода. В этот период он следовал всем медицинским рекомендациям и сам придумывал некоторые упражнения.

По мнению заслуженного врача России, в борьбе с коронавирусом важно показать бойцовский характер.

Большая часть пациентов действительно теряет обоняние при заражении. Это объясняется тем, что COVID-19 поражает нервные клетки. Кроме того, вирус токсичен и повреждает обонятельный анализатор. «Если нет обоняния и вкуса, значит, уже есть большая вероятность поражения центральной нервной системы. Отсюда осложнения во время болезни <...> У многих из этих больных развиваются депрессия, энцефалопатия, головокружения», — подчеркнул врач.

Чтобы обоняние восстановилось быстрее, отоларинголог посоветовал проводить гигиену носа, принимать витаминные препараты группы B, витамин D, E, а также медикаменты, которые улучшают мозговое кровообращение.

Абдулкеримов в 2020 году был признан лучшим ЛОР-врачом на Всероссийском конкурсе. За последние пять лет он провел более 3,5 тысячи консультаций.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нарушение восприятия запахов, а также снижение слуха, которые сопровождают течение коронавируса, являются смертельно опасными.