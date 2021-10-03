Генетик опроверг распространенный миф о потере обоняния при коронавирусе

Потеря обоняния при коронавирусе может появиться только через 10 дней после начала болезни. Об этом рассказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Эксперт предупредил, что данный признак не является первым симптомом COVID-19. Подобная информация является крайне опасным распространенным заблуждением, отметил он. Кроме того, в случае с новыми «альфа»- и «дельта»-штаммами пациент может и вовсе не терять обоняния. «На штаммах 2020 года число таких случаев достигало 20 процентов, сейчас, возможно, их еще больше», — заявил Исаев.

Для точной диагностики при первых симптомах ОРВИ специалист рекомендовал проводить ПЦР-диагностику. По его словам, это единственный точный метод, позволяющий определить, заражен ли человек коронавирусом.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала особенности потери обоняния и вкуса, возникающие при коронавирусной инфекции. По ее словам, средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин.