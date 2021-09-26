В Роспотребнадзоре назвали процент людей с потерей обоняния до ковида

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала процент людей, которые имеют проблемы с обонянием еще до заболевания коронавирусной инфекцией. По ее словам, 1,4 процента населения страдают дизосмией, передает ТАСС.

Эпидемиолог указала, что у граждан старшего возраста эта проблема встречается чаще, в 50 процентах случаев у пациентов старше 50 лет и в 80 процентах — старше 80. Также на улавливание запахов влияет, например, сахарный диабет и курение, а длительность восстановления после COVID-19 индивидуальна, на нее влияет возраст, сопутствующие болезни и вредные привычки.

«Все очень индивидуально. Возможно, в отдельных случаях сохранение этих нарушений в течение года и даже более. Может ли ощущение запахов не восстановиться, вообще сказать сложно, так как на это влияет много факторов, о которых уже говорилось, да и период наблюдения еще не позволяет об этом судить», — пояснила Пшеничная.

Она добавила, что в целом даже после перенесенного в легкой форме коронавируса иммунитет может ослабнуть. Это зависит от факторов врожденного иммунитета на генетическом уровне. Однако организму можно помочь, например, физическими нагрузками, соблюдением режима дня, правильной пищей с высоким содержанием витаминов.

Ранее директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков раскрыл, какие особенности будут у новой волны коронавируса в России. По его мнению, новая волна будет затяжной и иметь несколько всплесков заболеваемости. Подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны.

