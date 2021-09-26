Вирусолог объяснил отсутствие четвертой волны коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в эфире «Радио России» заявил, что четвертой волны коронавируса нет, а подъем заболеваемости связан с ростом социальных контактов. Его слова приводит «Российская газета».

Как объяснил специалист, отсутствие новой волны COVID-19 объясняется тем, что так называемая «третья волна» затянулась, и сейчас идет она же - вариант коронавируса «дельта», спровоцировавший ее, продолжает доминировать.

По его мнению, заболеваемость, которая исходно была высокой, начала снижаться, а сейчас этот процесс приостановился из-за сезонного фактора. «По факту, мы на графиках видим просто очень длинную третью волну», — заключил он.

Ранее директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что новая волна будет затяжной и иметь несколько всплесков заболеваемости. По его мнению, подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны.