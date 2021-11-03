Собянин заявил о стабилизации динамики заболеваемости коронавирусом в Москве

Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает в среду, 3 ноября, РИА Новости.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Он отметил, что режим нерабочих дней не будет продлеваться в городе после 7 ноября.

В то же время требования о соблюдении домашнего режима гражданами пожилого возраста, а также о переводе на удаленную работу 30 процентов штата компаний по-прежнему сохраняются.

Ранее Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита. В нерабочие дни по QR-кодам можно попасть в театры и музеи, без электронного документа доступ разрешен только в магазины с продуктами и товарами первой необходимости.