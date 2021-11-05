Собянин рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что ситуация с распространением коронавируса в столице, судя по динамике заболевания и госпитализаций, «более-менее» стабилизировалась. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, сегодня выявляемость случаев COVID-19 в Москве колеблется в районе 6 тысяч ежесуточно, а раньше она доходила до 8 тысяч. Глава города также отметил, что за прошедшую неделю снизилось число госпитализаций среди инфицированных коронавирусом.

Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели Сергей Собянин Мэр Москвы

При этом Собянин подчеркнул, что еще на прошлой неделе этот показатель составлял 1,6 — 1,7 тысячи.

Эффект нерабочих дней

Глава города, рассуждая об эффективности нерабочих дней и их влиянии на ситуацию с коронавирусом в столице, заметил, что оценить результаты действующих мер можно будет уже совсем скоро. «Полный эффект от нерабочих дней мы поймем в конце следующей недели. Надеемся, что ситуация с коронавирусом будет выправляться», — высказался он.

3 ноября Собянин заявил, что в Москве не планируют продлевать нерабочие дни, введенные в городе с 28 октября по 7 ноября. Тогда градоначальник подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась и число госпитализаций пациентов с тяжелым течением заболевания уменьшилось. «Мы приступаем к обычной работе», — отметил мэр.

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При этом важно соблюдать все меры против распространения коронавируса, добавил градоначальник. Также сохраняется требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы и соблюдении домашнего режима для пожилых москвичей.

21 октября мэр столицы объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита. В нерабочие дни по QR-кодам можно попасть в театры и музеи, без электронного документа доступ разрешен только в магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Борьба с пандемией

Собянин также назвал число граждан в городе, полностью привившихся от коронавируса.

4,5 миллиона москвичей привились двумя компонентами вакцины от COVID-19

Глава города отметил, что эта цифра приблизительная, так как часть москвичей вакцинируются в других регионах, например в Московской области. «Динамика неплохая, хорошо бы, если б она и дальше сохранилась», — добавил мэр.

Поспособствовать борьбе с распространением вируса также должно анонсированное Собянином в четверг, 4 ноября, увеличение бонусов для доноров плазмы с антителами к COVID-19. С 1 ноября переболевшим коронавирусом или сделавшим прививку будут выплачивать компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», — отметил градоначальник в ходе своего визита в пункт заготовки плазмы с антителами, который находится в здании филиала ГКБ №1 имени Пирогова.

Собянин подчеркнул, что в 2020 году Москва стала первым регионом страны, в котором начали использовать плазму с антителами при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Он заметил, что этот способ лечения продемонстрировал эффективность, и за полтора года такое лечение прошли 20 тысяч соотечественников.

