В Москве вдвое увеличат бонусы для доноров плазмы с антителами к COVID-19

Собянин: с 1 ноября донорам плазмы с антителами будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал увеличение бонусов для доноров плазмы с антителами к COVID-19. Как уточняет ТАСС, с 1 ноября переболевшим коронавирусом или сделавшим прививку будут выплачивать компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», — отметил градоначальник в ходе своего визита в пункт заготовки плазмы с антителами, который находится в здании филиала ГКБ №1 имени Пирогова.

Собянин подчеркнул, что в 2020 году Москва стала первым регионом страны, в котором начали использовать плазму с антителами при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Он заметил, что этот способ лечения продемонстрировал эффективность, и за полтора года такое лечение прошли 20 тысяч соотечественников.

Мэр также указал, что в городе был создан крупнейший в России центр по отбору плазмы крови. «На пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей», — заявил он.

Ранее почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.И. Пирогова Тигран Мурадян назвал преимущества быть донором. По словам врача, регулярная сдача крови дает некоторые преимущества. Быть донором означает вести здоровый образ жизни: отказываться от фастфуда в определенные дни, а также от алкоголя и курения. Кроме того, сдача крови и ее компонентов помогает следить за своим состоянием и проходить обследования.