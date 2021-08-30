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Названа группа крови «универсального донора»

Врач Ткаченко назвала первую и четвертую группу крови универсальными донором и рецепиентом
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Фото: Pixabay

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко напомнила, что согласно законодательству, сейчас возможно переливать кровь только с идентичными группами. Медик рассказала, какая из них является «универсальным донором», сообщают «Известия».

По словам врача, пациенту с первой группы крови можно переливать кровь такой же группы, со второй — вторую. Однако если отталкиваться от биологии, то первую группу крови Ткаченко назвала «универсальным донором», поскольку ее можно переливать любой иной группе.

Четвертая группа крови при этом является универсальным реципиентом, так как человеку с четвертой группой можно перелить любую из групп, объяснила медик.

Ранее гематолог Юлия Ненашева заявила, что наименее подвержена инфаркту и инсульту пациенты с первой группой крови. Это объясняется тем, что в крови таких людей содержится малое число ротромботических агентов восьмого фактора свертывания, а также факторов Виллебранда.

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