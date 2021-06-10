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Врач назвала наименее подверженную инфаркту и инсульту группу крови

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Фото: Pixabay

Гематолог Юлия Ненашева назвала наименее подверженную инфаркту и инсульту группу крови. По ее мнению, пациенты с первой группой крови наиболее защищены от сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов, сообщает Пятый канал.

Врач объяснила, что при воздействии определенных триггеров у людей с первой группой крови вероятность формирования тромбов, возникновения инфаркта или инсульта гораздо меньше. Это связано с тем, что в крови таких пациентов содержится малое число ротромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда.

Ненашева подчеркнула, что характеристики своей группы крови знать необходимо. Эти особенности ложатся в основу типа питания человека, методов его лечения и профилактики разных заболеваний.

Ранее медики назвали ранние симптомы образования тромбов. Тревожными признаками являются одышка, боль в груди, длительная боль в животе, отек конечности, сильные головные боли, а также помутнение зрения. При наличии этих недугов специалисты порекомендовали обратиться за медицинской помощью.

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