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Иммунолог оценил связь между инсультами и длинной рабочей неделей

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Офисные работники и люди с низкой физической активностью особенно подвержены инфарктам и инсультам, если они долго работают. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Большая часть современной работы нефизическая. Где физическая, там люди вряд ли умирают от инфаркта. Там, где стресс не трансформируется в физическую работу, молекулы стресса не сгорают, копится жуткая энергия», — объяснил он.

Жемчугов добавил, что стресс провоцирует выброс глюкозы и адреналина в кровь, а длинная рабочая неделя может стать причиной рака. Это может случиться при второй фазе стресса, когда человеческие ресурсы истощаются, что и приводит к ухудшению работы организма и снижению активности иммунной системы.

Ранее британские ученые установили связь между стрессом родителей и лишним весом детей. Исследование показало, что мальчики и девочки поправлялись, если их отец находился в тревожном состоянии. Нервозность матери в большей степени влияла на организм девочек.

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