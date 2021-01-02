Вирусолог раскрыл связь заболеваемости ОРВИ с группой крови

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что группа крови связана с заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако 100-процентного доказательства этому факту нет. Соответствующие данные он раскрыл в беседе с телеканалом «Звезда» в субботу, 2 января.

«Это любопытно, и какие-то корреляции возможны, но, с чем они связаны напрямую, с этим обстоятельством [группой крови] или с чем-то, чего мы не знаем, не совсем ясно. Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы», — отметил Аграновский .

В ноябре 2020 года Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции превышены в 42 российских регионах. На территории России регистрируется заболеваемость ОРВИ, «обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами», говорилось в сообщении.

По данным на 22 декабря, против гриппа привито более 83,14 миллиона человек в России. Это больше половины населения страны.