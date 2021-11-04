Собянин назвал число полностью привившихся от коронавируса в Москве

Собянин: около 4,5 миллиона человек в Москве привились от коронавируса двумя компонентами

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число граждан в городе, полностью привившихся от коронавируса. Его слова в эфире телеканала «Россия 1» передает РИА Новости.

По данным Собянина, в Москве привились у от коронавируса двумя компонентами около 4,5 миллиона человек. Он отметил, что эта цифра приблизительная, так как часть москвичей вакцинируются в других регионах, например в Московской области. «Динамика неплохая, хорошо бы, если б она и дальше сохранилась», — добавил мэр.

При этом уровень заболеваемости по-прежнему остается высоким, несмотря на стабилизацию динамики, подчеркнул Собянин.

В ходе этой же беседы Собянин рассказал, что число ежедневных госпитализаций в Москве за прошедшую неделю снизилось с 1,6 тысяч до 1,5 тысяч. Рассуждая об эффективности нерабочих дней мэр заметил, что оценить результаты действующих мер можно будет уже совсем скоро.