Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Число ежедневных госпитализаций среди инфицированных COVID-19 в Москве за прошедшую неделю снизилось с 1,6 тысяч до 1,5 тысяч. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит ТАСС.

«Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тысяч госпитализаций держатся уже в течение недели», — отметил градоначальник, оценивая ситуацию с коронавирусной инфекцией. Комментируя текущую эпидемобстановку он подчеркнул, что на прошлой неделе этот показатель составлял порядка 1,6 — 1,7 тысяч.

Рассуждая об эффективности нерабочих дней мэр заметил, что оценить результаты действующих мер можно будет уже совсем скоро. «Полный эффект от нерабочих дней мы поймем в конце следующей недели. Надеемся, что ситуация с коронавирусом будет выправляться», — высказался он.

Ранее Собянин анонсировал увеличение бонусов для доноров плазмы с антителами к COVID-19. По его словам, с 1 ноября переболевшим коронавирусом или сделавшим прививку будут выплачивать компенсацию в размере 10 тысяч рублей.