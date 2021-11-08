Гинцбург раскрыл способ одолеть COVID-19 за несколько месяцев

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том. что коронавирус в России удастся одолеть за несколько месяцев, если резко увеличится число ежедневно вакцинированных. Об этом он заявил в беседе с изданием «Известия».

Гинцбург отметил, что сами по себе ограничительные меры практически бесполезны. Глава центра объяснил, что они должны сочетаться с резким ростом числа привитых от COVID-19. Так, он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о четырехкратном увеличении количества вакцинируемых в день за последние 10 дней. При этом, по его словам, это число должно вырасти в 10 раз, чтобы заболевание можно было одолеть за несколько месяцев.

Ранее Гинцбург раскрыл уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса. Гинцбург отметил, что, согласно исследованию центра Гамалеи, проведенному совместно с департаментом здравоохранения Москвы, 300 антител в международных единицах полностью защищают от дельта-штамма COVID-19. По его словам, если у человека меньше, то ему следует вакцинироваться «Спутником Лайт». Глава центра также добавил, что если после прививки «Лайтом» у пациента всего 350-400 антител, то стоит вакцинироваться вторым компонентом «Спутника V». «Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — резюмировал он.

