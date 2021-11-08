Вирусолог оценил шанс появления в России уходящего от вакцин штамма COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский допустил, что в России может появиться штамм коронавируса, который будет обладать способностью уходить от существующих вакцин. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Вирусолог отметил, что новый вариант может возникнуть в любой стране, где много случаев заражения COVID-19. Он подчеркнул, что предсказать свойства такого штамма очень сложно. Например, это может быть уходящий от вакцин штамм, объяснил эксперт. При этом Аграновский заметил, что пока доминирует дельта-штамм вируса, что создает препятствие для появления новых вариантов.

Помимо этого, специалист заявил, что вариации коронавируса появляются постоянно, пока происходит вирусная репликация. «Когда заражены большие популяции, выше шанс отбора тех мутаций, которые выгодны вирусу», — добавил он.

Ранее профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко предупредил о вероятности появления новых штаммов коронавируса. По его словам, в начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов коронавирусной инфекции. Как считает специалист, путешествуя по заграничным курортам во время пандемии коронавируса, россияне рискуют не только своим здоровьем. Они могут стать и источником COVID-19. По мнению Бутенко, такое поведение является «головотяпством».

