Известный российский вирусолог выступил за принудительную вакцинацию

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию в России. Известный вирусолог отметил низкий уровень вакцинации и заявил, что «про это надо кричать». Свое мнение он высказал в эфире «Радио России».

Врач отметил, что в условиях распространения дельта-штамма коронавируса важно, чтобы привилось около 80 процентов населения. По состоянию на 5 ноября, как следует из данных оперативного штаба, коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что [это нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются», — заявил вирусолог, добавив, что позже эти люди будут благодарить за то, что их заставили привиться.

Чумаков подчеркнул, что 80 процентов — это результат, который нужен уже сейчас. При этом, по его словам, далее может понадобиться и больше. «А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий [штамм], «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90 процентов будет», — добавил специалист.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России увеличились почти в четыре-пять раз. Он считает, что это заслуга последних коронавирусных ограничений, в том числе «по подталкиванию населения для вакцинации».