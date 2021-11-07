Россиянам предложили способы защиты от чихающих в транспорте

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева предложила способы защититься от чихающих россиян в транспорте. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, для защиты поможет респиратор, то есть маска с фильтром. Также можно отвернуться, отойти в другую часть вагона при возможности. «Можно защититься механически — намотать шарф, ходить в очках, чтобы инфекция не попала на слизистую», — сказала Ярцева.

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При выходе из транспорта, нужно сменить маску и обработать руки, продолжила врач. «Можно профилактически промыть нос спреем», — добавила она.

Врач рассказала, в каком случае сосед по вагону становится наиболее «опасным» для окружающих с точки зрения распространения инфекции. «Если это чихание с силой, вирус в воздух дальше всего идет, потом идет кашель с открытым ртом, а сморкание в этом смысле не так опасно: обычно люди сморкаются в платок», — заключила специалист.

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