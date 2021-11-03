Российских водителей предупредили о массовых рейдах в ноябре

ГИБДД анонсировала проведение массовых рейдов по всей России на нетрезвых водителей в период ноябрьских праздников и нерабочих дней. Об этом 3 ноября пишет «Интерфакс».

В Госавтоинспекции также подчеркнули, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть» ни в праздники, ни в любое другое время, и напомнили, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки из-за коронавируса все поездки на личном транспорте следует выполнять только в случае крайней необходимости.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, с начала 2021 года в России прошло около 40 тысяч массовых проверок, на которых поймали более 42 тысяч водителей с признаками опьянения. В МВД, в свою очередь, уточнили, что количество ДТП с участием пьяных водителей в стране сократилось в текущем году по сравнению с прошлым почти на 20 процентов.

В мае Госдума одобрила ужесточение наказания за пьяную езду.

