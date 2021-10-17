В российском городе ОМОН разнимал 40 дерущихся за парковку водителей

В Кудрово Ленинградской области около 40 водителей подрались с грузчиком из-за парковки

Около 40 человек подрались из-за нехватки парковочных мест в городе Кудрово Ленинградской области, пишет «Фонтанка».

Конфликт разгорелся на Ленинградской улице около 19:00 в субботу, 16 октября. По данным источников, у одного из сетевых магазинов автолюбители поспорили с грузчиком, подъехавшим к торговой точке. Россияне не поделили парковочные места, словесная перепалка переросла в драку. В итоге участниками потасовки стали несколько десятков горожан. «Человек 40», — дал свою оценку очевидец.

Разнимать автолюбителей пришлось с помощью ОМОНа. «Машины пытаются заехать на стоянку, но водителям говорят, что стоянка на сегодня закрыта», — отметил другой очевидец. Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию.

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