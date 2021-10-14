Массовая драка россиян и британцев в отеле Турции попала на видео

Российские и британские туристы устроили массовую драку в Турции и попали на видео. Ролик и подробности случившегося публикует The Sun.

Инцидент произошел в районе Муратпаша в провинции Анталья. Сначала на записи видно, как в холле пятизвездочного отеля несколько мужчин начали выяснять отношения друг с другом. Вскоре разговор на повышенных тонах перешел в потасовку, в которой приняли участие более 15 человек.

При этом можно заметить, что находящиеся рядом сотрудники гостиницы не стали вмешиваться в драку, которая длилась несколько минут — туристов разняли подбежавшие женщины.

В результате некоторые участники столкновения получили травмы средней тяжести: у британца сломана рука, а у россиянина — нос. Предположительной причиной конфликта могла стать девушка, которой один из мужчин якобы оказывал знаки внимания.

Ранее в июне туристы устроили массовую драку на пляже, закидав друг друга шезлонгами и стеклянными бутылками. Инцидент произошел в городе Саутенд-он-Си в британском графстве Эссекс. На размещенных в сети кадрах видно, как свыше десятка мужчин забрались на веранду кафе и начали бросать друг в друга стулья, столы и зонты.