Россиянам раскрыли способ снизить стоимость ОСАГО

Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании «МАКС» Евгений Попков в интервью «Прайм» рассказал, как можно снизить стоимость ОСАГО. По его словам, прежде всего стоит потратить время и сравнить предложения различных страховщиков. Конкуренция между компаниями велика, и можно найти вариант с самой привлекательной ценой.

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Кроме того, снизить стоимость страховки можно за счет аккуратного вождения. К примеру, отметил эксперт, по системе бонус-малус дисциплинированному водителю за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка. «Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50% процентов», — отметил Попков.

Еще одним важным фактором, влияющим на цену ОСАГО, специалист назвал водительский стаж. Его отсчет ведется с момента получения прав и, как отметил Попков, страховые копании проводят ярко выраженно деление между автомобилистами, чей опыт вождения преодолел трехлетнюю отметку и новичками. По словам эксперта, последним страховка обходится на 10-60 процентов дороже.

«Так что, если есть возможность подождать, когда стаж составит 3 года и больше, то удастся существенно сэкономить. С этой точки зрения, имеет смысл получать права как можно раньше», — подытожил эксперт.

Ране часть российских водителей предупредили о подорожании обязательного страхования, так как Центробанк объявил о планах дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО и изменить региональные коэффициенты. Так, автостраховка может подорожать для молодых водителей, часто попадающих в аварии россиян и таксистов.