Автоюрист раскрыл порядок действий при ДТП

Автоюрист Славнов: при ДТП сначала оказывают помощь пострадавшим, затем вызывают службы

Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил россиянам, как нужно действовать в случае попадания в аварию. В первую очередь необходимо оказать помощь пострадавшим, затем следует вызвать экстренные службы. Если в результате ДТП никто не получил травмы, то можно оформить европротокол, заявил специалист в интервью для «Вечерней Москвы».

Эксперт раскрыл порядок действий при ДТП: по его словам, сначала нужно проверить, есть ли пострадавшие, и оказать им необходимую помощь. Так, если у человека наблюдается открытое кровоизлияние, его важно быстро остановить.

«Возможно, это спасет человеку жизнь. И только потом звонить в скорую помощь», — объяснил Славнов.

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Автоюрист напомнил, что вызвать экстренные службы можно по единому номеру 112. Оператору следует рассказать, где произошло ДТП, есть ли пострадавшие, требуется ли им медицинская помощь. Однако если никто не получил травмы, то участники аварии имеют право оформить все документы самостоятельно.

«В случаях, когда никто не пострадал, столкнулись только две машины и один из водителей признает вину, можно оформить европротокол. Для этого не нужно вызывать сотрудников ГИБДД», — посоветовал эксперт.

Специалист подчеркнул, что водителям вручают европротокол вместе со страховым полисом ОСАГО. Документ следует изучить заранее. Славнов также предупредил, что нельзя уезжать в случае аварии или при повреждении чужого автомобиля на парковке.

«Если водитель оставил место ДТП, его лишат водительского удостоверения на срок от года до полутора лет», — заключил юрист.