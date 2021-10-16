В России создадут ПДД для электросамокатов

Министерство транспорта и Министерство внутренних дел (МВД) России создадут Правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства, в котором представлены соответствующие поправки.

Изменения предполагается внести в постановление совета министров — правительства России от 23 октября 1993 года «О правилах дорожного движения».

Что такое электросамокат?

В разработанном документе министерства впервые дали определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатам, гироскутерам, сигвеям и другим. Ранее в ведомствах указывали, что в российском законодательстве статус средств индивидуальной мобильности до сих пор не определен, что не позволяет внести их в правила дорожного движения.

"Средство индивидуальной мобильности" – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей). Минтранс и МВД дали определение термину «электросамокат»

К таким транспортным средствам отнесены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные устройства.

Как передвигаться?

Проект постановления предусматривает ограничение максимальной скорости передвижения 25 километрами в час, а также введение лимита по массе для самокатов, имеющих право совмещенного передвижения с пешеходами, — не более 35 килограммов.

Кроме того, предполагается, что дети младше семи лет смогут передвигаться на велосипедах и СИМ только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также по пешеходным зонам, причем в сопровождении взрослых.

Лицам старше 14 лет предлагается разрешить передвигаться по обочинам дорог или по правому краю проезжей части, но только в случае отсутствия поблизости тротуаров и пешеходных дорожек, а также при ограничении скорости движения до 60 километров в час.

Помимо этого, гражданам, передвигающимся на СИМ, предлагают запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны. Водители электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Дорожные знаки

Из проекта постановления кабмина также следует, что на российских дорогах появятся три новых дорожных знака. Они будут призваны регулировать движение электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности.

Первый из них — 3.35 — предполагает запрет движения на СИМ на участке дороги. Еще два знака (таблички) — 8.4.8(1) «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности» и 8.4.16 «Кроме лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности».

Другие предложения

В июле глава ГИБДД России Михаил Черников предлагал ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избегать участившиеся аварии.

Возрастной порог — не младше семи лет. Специальные средства защиты также должны быть Михаил Черников о минимальном возрасте для использования самокатов

Он пояснил, что важно законодательно урегулировать новый вид транспорта, так как электросамокаты могут быть опасны в потоке пешеходов. Черников также попросил родителей обращать внимание на мощность самоката, который они покупают своему ребенку.

Еще одну идею, которая позволила бы регулировать движение электросамокатов, высказывал замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Он предложил обязать владельцев этих транспортных средств регистрироваться на сайте Госавтоинспекции (ГИБДД). После внесения данных они бы получали специальный QR-код или нечто иное, что могли бы идентифицировать дорожные камеры.

Сенатор Алексей Пушков и вовсе предложил кардинальное решение вопроса — попросту запретить электросамокаты. Он объяснил свою позицию тем, что из-за них «слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей».

Аварии

По данным МВД, количество ДТП с электросамокатами в этом году увеличилось на 66 процентов: так, с января по июль 2021 года в стране зафиксировали произошло 266 аварий, при этом годом ранее их число не превысило 160. Почти в два раза возросло число инцидентов с детьми: с 21 до 38.

Отмечается, что число погибших в ДТП с электросамокатами увеличилось в четыре раза (с двух до восьми), а число пострадавших — почти на 70 процентов (с 164 до 275) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами названы Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

При этом российские страховщики выяснили, что при авариях с электросамокатами пешеходы и автомобилисты получают травмы в шести процентах случаев. В 90 процентах ДТП и других инцидентов на дорогах страдают сами водители самокатов. Вместе с тем продажи электросамокатов в стране выросли почти в три раза. Так, с января 2021 года в России было продано около 335 тысяч электросамокатов оптом и в розницу, а за аналогичный период 2020-го года — 130 тысяч.