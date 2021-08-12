К любителям «погонять» на электросамокатах обратились на «пацанском языке»

Агентство PRT Edelman Affiliate и рекламный оператор MAER запустили социальный проект, призванный предупредить тех, кто пользуется электросамокатами, о необходимости соблюдать скоростной режим. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

Проект представляет собой серию анимированных фотографий, снятых в стилистике 90-х годов XX века. Их разместят на видеооповерхностях российских городов. При этом вместо популярных в те годы моделей автомобилей герои рекламы позируют с электросамокатами.

«Мы взяли за основу моду на девяностые, а также известные более взрослому поколению фотографии того времени, переосмыслили их и заменили условные "бэхи" на электросамокаты, а пацанов на модных "зумеров" и "миллениалов", — объяснил генеральный директор PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай. При этом в рекламной кампании к любителям «погонять» на электросамокатах решили обратиться на «пацанском языке».

Каждый снимок сопровождается подписью — переосмысленной на современный лад «пацанской цитатой». Например, «Сломанным самокатам ищут запчасть, сломанных пацанов везут в медчасть» или «Розы любят воду, пацаны — свободу. Розы гибнут в химикатах, пацаны — на самокатах».

«Электросамокаты — тема, которая не оставляет равнодушным никого из нас и является одной из самых обсуждаемых в медийном пространстве. Мы каждый день видим на улицах городов людей, которые, передвигаясь на этом виде городского транспорта, откровенно не соблюдают скоростной режим», — объяснил основатель MAER Константин Майор. По его мнению, эту проблему необходимо решать на уровне государства, бизнеса и общества. Он также подчеркнул, что информационная кампания, предупреждающая об опасности скоростного вождения на электросамокатах, является одним из способов ее решения.

Рекламная кампания продлится с 9 августа по 9 сентября в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Волгограде, Уфе, Новосибирске, Перми и Тюмени.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков призвал запретить электросамокаты. «Слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», — написал он.