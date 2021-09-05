В России резко возросло число ДТП с электросамокатами

МВД: в России на 66 процентов увеличилось число ДТП с участием электросамокатов

Число ДТП с участием электросамокатов в России за семь месяцев 2021 года резко возросло. Всего в стране произошло около 270 таких аварий, в результате которых погибли восемь человек, включая одного ребенка. Еще 275 россиян пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Количество ДТП с электросамокатами в этом году увеличилось на 66 процентов: так, с января по июль 2021 года в стране зафиксировали произошло 266 аварий, при этом годом ранее их число не превысило 160. Почти в два раза возросло число инцидентов с детьми: с 21 до 38.

Отмечается, что число погибших в ДТП с электросамокатами увеличилось в четыре раза (с двух до восьми), а число пострадавших — почти на 70 процентов (с 164 до 275) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами названы Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

В МВД напомнили, что статус средств индивидуальной мобильности, к которым относят электросамокаты, до сих пор не определен. Соответствующий проект постановления правительства разрабатывает Минтранс.

Ранее МВД раскрыло число погибших и пострадавших в ДТП с электросамокатами в Москве. За семь месяцев 2021 года произошло 55 аварий, в результате которых два человека погибли, а еще 57 — пострадали.