МВД раскрыло число погибших и пострадавших в ДТП с электросамокатами в Москве

МВД: В Москве за семь месяцев в ДТП с электросамокатами погибли два человека

Министерство внутренних дел раскрыло число ДТП с электросамокатами в Москве: за семь месяцев произошло 55 аварий. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в результате этих ДТП два человека погибли, а еще 57 — пострадали. Она отметила, что почти 80 процентов ДТП с электросамокатами «произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них».

В министерстве призвали участников дорожного движения, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, соблюдать установленные правила и использовать средства защиты.

Ранее стало известно, что в Сочи мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в парке и поехал дальше, даже не остановившись. Случившееся зафиксировали камеры наружного наблюдения.