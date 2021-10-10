В России почти в три раза выросли продажи электросамокатов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Mobile Research Group.

Так, января 2021 года в России было продано около 335 тысяч электросамокатов оптом и в розницу, а за аналогичный период 2020-го года — 130 тысяч.

Таким образом, продажи электросамокатов в стране выросли в среднем в 2,7 раза. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазова, розничные продажи этих транспортных средств в 2021 году составили 240-250 тысяч штук, остальные были куплены кикшеринговыми сервисами.

Спрос на электросамокаты эксперт объяснил удобством и развитием кикшеринговых сервисов.

Ранее российские страховщики выяснили, что при авариях с электросамокатами пешеходы и автомобилисты получают травмы в шести процентах случаев. В 90 процентах ДТП и других инцидентов на дорогах страдают сами водители самокатов. Опасность данного средства передвижения для окружающих «значительно ниже общепринятых представлений», заявили эксперты.