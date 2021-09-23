В российском городе ограничили скорость электросамокатов

Администрация Красноярска совместно с ГИБДД договорились с представителями частного проката электросамокатов об ограничении скорости движения популярного средства передвижения по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дорожную полицию.

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Частные прокатчики согласились снизить скорость электросамокатов на некоторых участках Красноярска с большими потоками пешеходов. Ограничения установят в специальном приложении.

«На всей территории города максимальная скорость — 25 километров в час, есть ограничения скорости до 20. Это Ярыгинская набережная, остров Татышев, ряд парков, бульвар Маяковского, там оно будет действовать с пяти до 11 часов вечера по местному времени», — сообщили в ГИБДД. Ограничения скорости в 15 километров в час введут на вантовом мосту, на тротуарах проспекта Мира и в историческом центре города.

В ведомстве подчеркнули, что в случае, если мощность электросамоката не превышает 250 ватт, то он не является транспортным средством, его скорость не регулируется правилами дорожного движения. За год количество самокатов в городе выросло в три раза, на сентябрь 2021 года на дорогах Красноярска их порядка 1,5 тысячи.

Ранее российские страховщики выяснили, что при авариях с электросамокатами пешеходы и автомобилисты получают травмы в шести процентах случаев. В 90 процентах ДТП и других инцидентов на дорогах страдают сами водители самокатов. Опасность данного средства передвижения для окружающих «значительно ниже общепринятых представлений», заявили эксперты.