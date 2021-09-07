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В России запустили сервис по утилизации электросамокатов

Сервис Urent запустил программу экологичной утилизации электросамокатов
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России заработал сервис по экологичной утилизации электросамокатов. Сервис кикшеринга Urent и корпорация «Экополис» будут отправлять на переработку самокаты, не подлежащие ремонту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В программу войдут средства передвижения, отработавшие три-пять сезонов. Они будут отправляться на переработку компанией-партнером «Экотехпром», которая входит в состав единственного в России комплекса по переработке отходов электронного и электрического оборудования.

После отправки на утилизацию самокат разберут на части и отсортируют на фракции (резина, металл, пластик). Отдельно будут переработаны литий-ионные батареи. Сообщается, что таким образом в качестве вторичного сырья в экономику возвращаются до 95 процентов материалов электросамоката

Ранее стало известно, что сервис Whoosh нашел россиян, испортивших солидолом сотни электросамокатов солидолом. Сообщается, что полиция уже получила фотографии группы лиц. Всего было повреждено 800 самокатов. Так, у компании Whoosh испачкано около 500 устройств, у Яндекса — около 30, у Urent — 285. Как уточнили в полиции, инцидент произошел 26 августа, но об этом стало известно только сейчас. Сумма материального ущерба пока не определена.

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