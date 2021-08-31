Количество поврежденных солидолом электросамокатов в Москве приблизилось к 1000

Число электросамокатов, которые были повреждены солидолом в Москве, приблизилось к тысяче — их стало 800. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителей пострадавших сервисов.

По словам представителя компании Whoosh, злоумышленники повредили около 500 его самокатов. В свою очередь у «Яндекса» повредили 25-30 устройств, а у компании Urent — 285.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Ленинском проспекте и Крымском Валу неизвестный обмазал 400 самокатов солидолом. В полиции уточнили, что инцидент произошел 26 августа, но об этом стало известно только сейчас. Сумма материального ущерба пока не определена.