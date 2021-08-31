В центре Москвы неизвестный обмазал солидолом 400 самокатов

В центре Москвы на Ленинском проспекте и Крымском Валу неизвестный обмазал 400 самокатов солидолом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Злоумышленник обмазал солидолом электронные панели самокатов Nine bot max pro. В полиции рассказали, что инцидент произошел 26 августа, но об этом стало известно только сейчас. Сумма материального ущерба пока не определена.

По факту порчи самокатов проводится проверка.

Ранее в министерстве внутренних дел России назвали число смертей в ДТП с электросамокатами. Всего за полгода произошло 180 ДТП с самокатами. 5 человек погибли, еще 188 получили ранения. В российском законодательстве статус средств индивидуальной мобильности до сих пор не определен, подчеркнули в министерстве.