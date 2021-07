Россиянка возмутилась внешним видом девушек в оголяющих ягодицы юбках на улице

Жительница Новосибирска заметила во время прогулки на улице двух полуобнаженных девушек и возмутилась их внешним видом. Соответствующее фото она прислала в редакцию портала Om1.ru.

По словам россиянки Юлии, они катались на самокатах по Михайловской набережной и смущали прохожих. На снимке видно, что женщины одеты в черные майки с надписью «Отдых без цензуры» и мини-юбки, которые полностью оголяют ягодицы.

«Гуляющий народ был просто в шоке. Там же дети и пенсионеры ходят, но что за стыд эти девушки делают. Слов нет. Молодые люди, конечно, смеются над ними. Но мне, матери с двумя детьми, не до шуток», — высказалась сибирячка, упрекнув изображенных на фото девушек в отсутствии моральных принципов.

В июне подруг из английского города Рединг выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Обе девушки были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь. Встречающий менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.