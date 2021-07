Журналистка вышла на улицу в обнажающем грудь топе и описала реакцию прохожих

Кадр: The Sun

Журналистка The Sun прошлась по улицам Лондона в обнажающем грудь кроп-топе и описала реакцию незнакомцев на свой внешний вид. Материал появился на сайте издания.

Редактор Аннабель Мизель (Annabel Myzel) решила прогуляться в летнем топе в виде платка после инцидента, случившегося с британками Молли Вуд (Mollie Wood) и ее подругой Эми (Amy), которых попросили уйти из бара The Back of Beyond из-за похожих нарядов.

Как сообщает издание, Мизель прошлась в описанном предмете гардероба по Лондонском мосту, где на нее обратили внимание несколько прохожих. Женщина отметила, что ожидала более бурной реакции: «На меня посмотрели всего несколько человек, но это было ожидаемо».

Помимо этого, журналистка посетила паб The Anchor, менеджер которого не отказал ей в обслуживании. «Одна из посетительниц даже сказала, что если кого-то оскорбляет мой наряд, то они должны покинуть заведение», — пояснила Мизель.

Героиня материала также рассказала, что услышала множество комплиментов по поводу внешнего вида от рабочих стройки. По их мнению, каждый имеет право носить то, что ему нравится, тем более в жаркую погоду. Кроме того, благодаря своему откровенному образу девушка получила бесплатное мороженое от сотрудника супермаркета.

«В начале эксперимента я сильно нервничала, но реакция окружающих укрепила мою уверенность в себе — это очень радует», — заключила Мизель и добавила, что в будущем станет чаще «снимать пиджак» и носить открытые вещи.

Ранее в июне подруг из английского города Рединг выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Обе девушки были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Встречающий менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.