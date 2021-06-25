Полную женщину выгнали из спортзала за торчащий из-под одежды живот

Менеджер спортзала попросил полную женщину удалиться с тренировки из-за несоответствия ее внешнего вида правилам дресс-кода. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Mirror.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом @Shelby.bellz рассказывает историю, произошедшую с ней в фитнес-клубе. «Я пришла в спортзал в первый раз, и дама на стойке регистрации заявила, что у них есть правила, которые запрещают надевать на занятия спортивные бюстгальтеры, потому что из-под них торчит живот. Я пришла как раз в такой одежде, потому что не знала о существовании дресс-кода. Она пообещала, что меня пропустят, и предупредила, что в следующий раз нужно будет выбрать другую форму», — поделилась женщина.

Однако спустя 15 минут на беговой дорожке к ней подошел администратор и потребовал покинуть спортзал. По словам героини ролика, она заплакала от смущения и ушла. «Вы не представляете, сколько мне потребовалось сил на то, чтобы набраться смелости и пойти в спортзал. Я искренне верю, что, если бы на моем месте оказалась не полная, а худая девушка, они не стали бы ее выгонять. Мне обидно не из-за дресс-кода, а из-за того, в какой манере со мной говорил персонал спортклуба», — подчеркнула она.

Подписчики блогерши поддержали ее в комментариях под видео. «Мне так жаль, что с тобой это случилось», «О, дорогая, не смущайся! Это они должны смущаться. Я бы обнародовала имена тех, кто тебя обидел, и опозорила их. Не плачь. Просто помни, что ты красивая и сильная», «Милая, не переживай, они не стоят твоих слез», — писали они.

Ранее в июне 55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спорта. По словам Элизабет Херли, она «уже 100 лет не была в спортзале». «Если вы не ведете подвижный образ жизни, то с возрастом вам будет все труднее сбросить вес. Повседневная рутина заставляет меня быть очень активной. Я провожу время за уборкой и беготней по лестнице с тяжелыми сумками. Думаю, это сжигает довольно много калорий. Также я стараюсь не есть много мучного и сладостей», — заверила звезда.