Подруг выгнали из бара из-за внешнего вида «как у мужчин с голым торсом»

Жительниц английского города Рединг выгнали из пивного бара сети Wetherspoon из-за чересчур откровенного внешнего вида. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

20-летняя Молли Вуд (Mollie Wood) пришла вместе с подругой Эми (Amy) в паб под названием The Back of Beyond, чтобы посмотреть футбольный матч. Обе девушки были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающих грудь, поскольку температура воздуха в тот день достигла 27 градусов по Цельсию.

Встречающий менеджер отказал посетительницам в обслуживании и попросил их покинуть заведение из-за неподобающих нарядов. По словам девушек, он сравнил их с мужчинами, которые приходят в ресторан с голым торсом. «Вы выглядите именно так, а мы целый день выгоняем из паба клиентов без рубашек», — объяснил мужчина.

Подруги сочли поведение менеджера проявлением сексизма и попросили отвести их на разговор с сотрудницей женского пола. Однако управляющая также заявила, что гостям запрещено посещать бар в открытой одежде. «Она сказала, что мы выглядим неподобающим образом, но не смогла объяснить, что именно ее не устроило. Она что-то промямлила, а затем повернулась к нам спиной», — пожаловалась героиня материала.

В интервью изданию Вуд сообщила, что не обнаружила конкретных правил дресс-кода на официальном сайте сети Wetherspoon. Более того, англичанка подчеркнула, что до прихода в указанный бар они с подругой побывали в четырех других заведениях, ни в одном из которых их топы не подверглись критике.

Представители The Back of Beyond пока никак не прокомментировали ситуацию.

В мае жительницу США попытались выгнать из ресторана за вульгарный внешний вид во время выпускного вечера. В качестве праздничного наряда 17-летняя Санаи Батлер (Sanai Butler) выбрала бикини-топ и легинсы. По словам Батлер, в разгар вечеринки к ней подошла супруга владельца заведения Lula и попросила надеть рубашку, поскольку сочла ее наряд неподобающим для школьного мероприятия. После того как женщина услышала отказ выпускницы, она попросила ее покинуть ресторан.