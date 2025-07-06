В России сравнили рассуждения Рютте о России и Китае с эмоциями похмельного человека

Карасин: Рютте панически ожидает атаки России против Европы, НАТО и самого себя

Стратегические рассуждения генсека НАТО Марка Рютте о потенциальном взаимодействии России и Китая по тайваньскому вопросу схожи с эмоциями похмельного человека. Такое сравнение привел в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя», — написал сенатор.

Карасин напомнил, что именно Североатлантический альянс более 30 лет назад принял решение расширяться на восток к границам России. «Это была не просто ошибка, а стратегический вызов, трагические результаты которого сейчас очевидны всем», — подчеркнул он.

Политик добавил, что, пусть рассуждения Рютте об угрозах со стороны России — это гипотетика, однако за решения прошлого приходится держать ответ.

Ранее генсек НАТО в интервью газете The New York Times описал план военного сотрудничества Москвы и Пекина. По его мнению, если КНР решит напасть на Тайвань, то первым делом обратится за помощью к России.