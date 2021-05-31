Ресторан вызвал полицию во время выпускного из-за вульгарного наряда школьницы

Жительницу США попытались выгнать из ресторана за вульгарный внешний вид во время выпускного вечера. Об этом сообщает The Sun.

В качестве праздничного наряда 17-летняя Санаи Батлер (Sanai Butler) из Нового Орлеана выбрала бикини-топ с пестрым абстрактным принтом и легинсы той же расцветки. Свой образ девушка дополнила золотистой академической шапочкой и босоножками на высоких каблуках.

По словам Батлер, в разгар вечеринки к ней подошла супруга владельца заведения Lula и попросила надеть рубашку, поскольку сочла ее наряд неподобающим для школьного мероприятия. После того как женщина услышала отказ выпускницы, она попросила ее покинуть ресторан.

Как рассказала очевидица происходящего, жена ресторатора проявляла «грубый расизм» по отношению к «прекрасной темнокожей девушке» и вызвала полицию из-за ее внешнего вида. «Копов вызвали только после того, как мы уже потратили две тысячи долларов в их заведении», — добавила мать Батлер.

Однако хозяева ресторана заявили, что приезд полиции никак не был связан со школьницей. «Полицию вызвали из-за драки, которую учинили взрослые посетители за соседним столиком, а также с женой владельца ресторана. Меры были приняты исключительно ради безопасности других гостей», — говорилось в их сообщении.

В заключение ресторан принес извинения семье Батлер и подчеркнул, что дискриминация по отношению к любым посетителям противоречит политике Lula.

В июне 2019 года тучную американку выгнали из ресторана из-за лишнего веса. По словам женщины, сотрудники расположенного в Пенсильвании заведения выставили ее вон после жалоб других посетителей на ее якобы слишком откровенную одежду. После того как менеджер не смог объяснить причину отказа в обслуживании, она решила, что ее просто дискриминировали за полноту.