Мать и дочь попытались выгнать из супермаркета за вульгарный внешний вид

Англичанку Чантелл Хамфрис (Chantell Humphreys) и ее дочь Изабель (Isabelle) попытались выгнать из супермаркета из-за того, что они пришли за покупками в кроп-топах. Об этом сообщает The Sun.

Мать и дочь посетили продуктовый магазин Adsa в прибрежном городе Бродстейрс, Англия, в укороченных майках. Как только посетительницы зашли внутрь, сотрудники попросили их покинуть торговую площадь, аргументируя это тем, что они выглядят вульгарно.

«Менеджер сказала нам, мол, это то же самое, что прийти без топа. Меня ошеломило это сравнение. День был очень жарким, и мы не обязаны были ходить в шарфах и пальто», — поделилась 46-летняя Хамфрис.

В конечном итоге сотрудница супермаркета разрешила родственницам остаться, однако они покинули магазин по собственной воле в знак протеста. «Это было оскорбительно. Все смотрели на нас, хотя в нашей одежде не было ничего плохого», — добавила клиентка, отмечая, что они с дочерью поклялись никогда больше не возвращаться в это заведение.

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В свою очередь, представитель Adsa заявил: «Мы понимаем, что в теплую погоду некоторые из наших покупателей посещают пляж. Однако мы просим их заботиться о других клиентах и одеваться соответствующим образом, когда они приходят на шопинг».

В июне 2019 года тучную американку выгнали из ресторана из-за лишнего веса. По словам женщины, сотрудники расположенного в Пенсильвании заведения выставили ее вон после жалоб других посетителей на ее якобы слишком откровенную одежду. После того, как менеджер не смог объяснить причину отказа в обслуживании, она решила, что ее просто дискриминировали за полноту.

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