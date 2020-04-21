Мать школьника осудили в сети за неподобающее родительскому собранию платье

Пользователи сети осудили анонимную родительницу за слишком короткое платье, которое она выбрала на собрание в школу. На дискуссию, которая разразилась на портале Mumsnet, обратило внимание издание The Sun.

43-летняя героиня материала опубликовала фотографию черного мини-платья с объемными рукавами из интернет-ретейлера Warehouse, стоимость которого составляет 42 фунта стерлингов (3980 рублей). Она объяснила, что собирается купить наряд, чтобы носить его в теплую погоду или ходить на школьные мероприятия после окончания карантина.

По словам матери школьника, на ее вкус это было «идеальное летнее платье». Однако она сомневалась, подходит ли такая длина юбки женщинам ее возраста.

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Пользователи портала раскритиковали героиню за неподобающий родительскому собранию наряд. «Шорты-велосипедки и то длиннее, чем это платье», «Это платье нельзя носить с голыми ногами из-за его длины, только если ты собираешься на пляж», «Я считаю, что оно слишком короткое для любого возраста, его можно надеть только с лосинами», — высказывались они.

Некоторые юзеры поддержали женщину и написали, что возраст не должен быть главным критерием для выбора одежды. «Если тебе оно нравится — покупай и наслаждайся, никого не слушай», — посоветовал один из них.

В апреле 2019 года свидетельница захотела надеть слишком пошлое платье на свадьбу и разозлила невесту. Она прислала виновнице торжества собственный вариант наряда: облегающее мини-платье с длинными рукавами и глубоким вырезом на груди. Платье показалось невесте чересчур откровенным для события.

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