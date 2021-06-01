Униформа кассирши в Burger King вызвала ревность у клиентки из-за взглядов мужа

Клиентка одного из фастфуд-ресторанов сети Burger King отругала кассиршу за униформу, которая заинтересовала ее мужа. На TikTok-публикацию работницы заведения обратили внимание в Daily Star.

На опубликованных в соцсети кадрах жительница Южного Судана Лала (Lala) демонстрирует подписчикам свою рабочую одежду: она позирует в футболке с фирменным логотипом Burger King, черных джинсах скинни и бейсболке.

Затем героиня материала делится историей, которая произошла с ней во время смены в ресторане. По словам Лалы, ее облегающие брюки вызвали ревность у одной из посетительниц заведения, поскольку они привлекли взгляды ее мужа. «Сегодня одна женщина пожаловалась на мою униформу. Оказалось, мои штаны "отвлекали" ее мужа. Думаю, в следующий раз мне следует оставить дома свои ягодицы», — съязвила она. В заключение видео девушка поворачивается к камере и показывает неприличный жест.

Пост Лалы набрал более 12 миллионов просмотров в TikTok, поклонники выразили свою поддержку автору в комментариях. «Это ей следует оставить такого мужа дома», «Скажи ей, чтобы ругала своего мужа, который пялился на тебя», «Дорогая, если ты планируешь оставить свои ягодицы дома, можно я одолжу их на лето?» — писали они.

В июне 2019 года тучную американку выгнали из ресторана из-за лишнего веса. По словам женщины, сотрудники расположенного в Пенсильвании заведения выставили ее вон после жалоб других посетителей на ее якобы слишком откровенную одежду. После того, как менеджер не смог объяснить причину отказа в обслуживании, она решила, что ее просто дискриминировали за полноту.