Прокурор пришла на работу в красном леопардовом платье и лишилась премии

Прокурор в Подмосковье пришла на работу в красном леопардовом платье и лишилась премии. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно каналу, старший помощник прокурора Юлия Волкова приехала на сельскохозяйственное предприятие «Анино», где должна была провести проверку. Однако во время визита она поссорилась с адвокатом, который снял ее на видео и отправил жалобу в прокуратуру.

Уточняется, что согласно закону, во время исполнения обязанностей прокуроры должны быть в униформе. Несоблюдение этого правила является грубым нарушением. В результате Волкову лишили премии.