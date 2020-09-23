Учеников не пустили в российскую школу из-за неподобающего внешнего вида

В Тверской области школьников не пустили на занятия из-за неподобающего внешнего вида. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

Конфликт развернулся в пяти школах Торопецкого района. Отмечается, что в положениях этих учебных заведений были прописаны требования, предъявляемые к обуви, прическам и макияжу учащихся. Так, основанием недопуска к образовательному процессу являлось отсутствие школьной формы.

Тем не менее, школами были нарушены требования закона «Об образовании», а также конституционное право гражданина России на получение образования. Согласно им, школа не имеет права не пускать ребенка на занятия из-за его внешнего вида. В случае, если ученик придет в неподходящей одежде, может последовать дисциплинарное наказание, но не запрет на участие в учебном процессе.

По информации издания, «по данному факту прокурором района на незаконные акты образовательных организаций принесены пять протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены».

В августе россияне массово отказались от защитных масок для детей в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Отмечается, что от упомянутого аксессуара отказались около половины опрошенных, поскольку он «затрудняет работу легких».