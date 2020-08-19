Борющуюся с коронавирусом врача скорой помощи обругали в сети за обильный макияж

Врача Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), борющуюся со вспышкой коронавируса, обругали в сети за фотографию, где она запечатлена с обильным макияжем на лице. Об этом сообщает The Sun.

24-летняя Лора Хит (Laura Heath) опубликовала в Twitter селфи в медицинской униформе на фоне автомобиля скорой помощи. На кадре видно, что лицо девушки покрыто тональным кремом, ресницы и брови накрашены, а на губы нанесена помада.

В описании к посту, который стал вирусным и набрал 85 тысяч лайков, Хит заявила, что гордится своей работой во время пандемии. Однако большинство пользователей соцсети раскритиковали медика за неподобающий, по их мнению, внешний вид. «Серьезно? Я думала, у тебя есть дела поважнее, чем мазать губы», «Смотрите на меня, я прекрасна и работаю в NHS. Я делаю селфи ради нескольких лайков, пока люди гибнут», «Гордишься своей внешностью, а не работой», — высказались они.

В ответ на претензии юзеров Хит заявила, что в своем личном аккаунте имеет права выкладывать любые фотографии в форме или без нее. «Тогда у меня был недостаток уверенности в себе. Но наступил момент, когда я почувствовала гордость за то, что я делала, и захотела выложить фото в униформе», — пояснила врач. Она также рассказала, что среди комментаторов нашлись и те, кто похвалил ее внешний вид и поблагодарил за помощь больным.

В августе очевидцы сняли на видео «литры» пота, который хлынул из защитного костюма лечащей от коронавируса китайского врача. В ролике запечатлена медицинская работница, присевшая отдохнуть во время своей смены. Сначала китаянка снимает с ног синие пластиковые чехлы, а затем закатывает штанины, из-под которых потоком выливается пот.