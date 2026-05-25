09:19, 25 мая 2026Экономика

Поставки российской пшеницы на Ближний Восток взлетели

«Агроэкспорт»: Экспорт зерна из РФ на Ближний Восток вырос до 13,6 млн тонн
Вячеслав Агапов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

К середине мая поставки российской пшеницы на Ближний Восток взлетели до рекордного уровня. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» сообщает «Интерфакс».

С 1 июля 2025 года по 17 мая 2026-го экспорт зерновых вырос до 13,6 миллиона тонн. Это на 2,9 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого сельскохозяйственного года, и уже на 2,2 миллиона тонн превышает поставки за весь прошлый сезон. Сильнее всего выросли поставки в Турцию (на 3,9 миллиона тонн), Израиль (на 0,5 миллиона тонн) и Ирак (на 0,4 миллиона тонн).

В организации прогнозируют, что в этом году ближневосточный регион нарастит закупки пшеницы до 26,8 миллиона тонн с 20,9 миллиона тонн в сезоне 2024/25. Причиной стало падение урожая в регионе.

Россия является главным поставщиком пшеницы и занимает долю порядка 50 процентов на местном рынке. В топ экспортеров также входят Австралия (до 13 процентов), Румыния (до 11 процентов) и Украина (до 15 процентов).

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что российская пшеница занимает 20 процентов мирового рынка и большая часть этого объема поступает в страны Африки и Ближнего Востока. Больше всего пшеницы уже несколько лет закупает Египет, помимо него в пятерку главных покупателей вошли Турция, Иран, Казахстан и Судан.

