10:01, 25 мая 2026

Полицейские перепутали адрес вызова и выстрелили в собаку россиянки

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники полиции выстрелили в домашнюю собаку жительницы Хабаровского края, приехав не на тот адрес. Ранение оказалось летальным. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Baza.

Все произошло в поселке Чегдомын. Местные жители заметили скопление силовиков около дома соседки и позвонили ей. Женщина приехала на участок и увидела своего пса без признаков жизни. Рядом с ним находились шесть сотрудников правоохранительных органов — они собирали стреляные гильзы. Силовики пояснили ей, что приехали на вызов о найденном в доме теле, а в собаку выстрелил один из сотрудников ДПС. Обследовать участок женщины они не стали и уехали.

Позже выяснилось, что тело нашли в другом доме, а в ориентировке сотрудников была ошибка.

Ранее сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Санкт-Петербурга, который облил свою бывшую девушку кислотой и выстрелил.

