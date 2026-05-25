10:45, 25 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В мае 2026 года приобрести самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль на вторичном рынке недвижимости удастся за 29,99 миллиона рублей. Цену объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Араника Эстейт».

Речь идет о двухкомнатной квартире, расположенной на улице Большая Якиманка. Ее площадь — 43 квадратных метра. Что касается наиболее дорогого лота с видом на Кремль на «вторичке» на данный момент, он продается за 928 миллионов рублей. Новому собственнику достанутся апартаменты метражом 403,5 «квадрата», которые находятся на Софийской набережной.

Специалисты отметили, что средняя цена объекта с видом на Кремль достигла 175,5 миллиона рублей, а средняя площадь таких квартир — 231,6 квадратных метра.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой микростудии на вторичном рынке в центре столицы оценили в 3,7 миллиона рублей.

