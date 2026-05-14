Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дешевой микростудии на вторичном рынке в центре Москвы в мае 2026 года составила 3,7 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «Араника Эстейт».

Речь идет о лоте, расположенном возле Чистых прудов. Его площадь составляет восемь квадратных метров. Специалисты отметили, что в микростудии отсутствуют окна.

Что касается самой дорогой готовой студии в центре столицы, ее оценили в 247,1 миллиона рублей. Она представляет собой объект премиум-класса метражом 93 «квадрата». Аналитики уточнили, что разница между минимальным и максимальным бюджетом покупки превышает 243 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира-студия в новостройках Санкт-Петербурга в марте 2026 года продавалась за 3,6 миллиона рублей.